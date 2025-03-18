Житель Тернопільщини може сісти на 7 років за зберігання боєприпасів

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час оперативних заходів співробітники поліції отримали інформацію про те, що 23-річний житель Кременецького району зберігає без належних дозволів боєприпаси.

Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби реалізувати 3 гранати із запалами. Згідно висновку експертизи, вилучені речові докази є бойовими припасами та придатні до вибуху.

Крім того, у помешканні підозрюваного під час якого було вилучено майже 300 патронів до автомата Калашникова.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині п'яний водій намагався підкупити поліцейських.