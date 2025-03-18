Житель Тернопільщини може сісти на 7 років за зберігання боєприпасів
Жителя Кременецького району Тернопільської області поліцейські підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Під час оперативних заходів співробітники поліції отримали інформацію про те, що 23-річний житель Кременецького району зберігає без належних дозволів боєприпаси.
Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби реалізувати 3 гранати із запалами. Згідно висновку експертизи, вилучені речові докази є бойовими припасами та придатні до вибуху.
Крім того, у помешканні підозрюваного під час якого було вилучено майже 300 патронів до автомата Калашникова.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині п'яний водій намагався підкупити поліцейських.