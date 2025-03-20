Пытаясь купить криптовалюту житель Тернополя потерял более 18 тысяч гривен

фото: Национальная полиция

Значительную сумму денег потерял двадцатилетний житель Тернополя, который через мобильное приложение хотел приобрести криптовалюту, но наткнулся на афериста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшего, он списался с продавцом и договорились о купле-продаже виртуальных денег. Тернополянин перечислил на счет неизвестного тремя платежами более 18 тысяч гривен. Однако криптовалюты он так и не получил.

Правоохранители выясняют, куда пошли деньги и с кем общался потерпевший. Продолжается следствие.

Напомним, житель Тернопольщины может сесть на 7 лет за хранение боеприпасов.