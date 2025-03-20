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20 марта 2025, 12:24

Пытаясь купить криптовалюту житель Тернополя потерял более 18 тысяч гривен

20 марта 2025, 12:24
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фото: Национальная полиция
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Значительную сумму денег потерял двадцатилетний житель Тернополя, который через мобильное приложение хотел приобрести криптовалюту, но наткнулся на афериста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшего, он списался с продавцом и договорились о купле-продаже виртуальных денег. Тернополянин перечислил на счет неизвестного тремя платежами более 18 тысяч гривен. Однако криптовалюты он так и не получил.

Правоохранители выясняют, куда пошли деньги и с кем общался потерпевший. Продолжается следствие.

Напомним, житель Тернопольщины может сесть на 7 лет за хранение боеприпасов.

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