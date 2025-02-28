На Тернопільщині свиня заколола чоловіка, який намагався заколоти її
Нещасний випадок у Тернопільській області розслідують працівники поліції
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області.
Нещасний випадок трапився на Чортківщині. В одному із сіл Борщівської міської громади чоловік разом з родичем та сусідом колов на подвір'ї свиню. Тварина штовхнула 44-річного чоловіка і він поранив ножем стегнову артерію.
Чоловік помер до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.
За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок". Триває слідство.
Нагадаємо, жителя Тернопільської області судитимуть за спробу "відкупитися" від поліції.
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