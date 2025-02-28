На Тернопільщині свиня заколола чоловіка, який намагався заколоти її

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Нещасний випадок трапився на Чортківщині. В одному із сіл Борщівської міської громади чоловік разом з родичем та сусідом колов на подвір'ї свиню. Тварина штовхнула 44-річного чоловіка і він поранив ножем стегнову артерію.

Чоловік помер до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок". Триває слідство.

Нагадаємо, жителя Тернопільської області судитимуть за спробу "відкупитися" від поліції.