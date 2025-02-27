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Місцеві жителі виявили між Бережанами та селом Посухів тіло невідомого чоловіка у річці "Золота липа"

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На тілі чоловіка не виявили слідів насильницької смерті. При ньому були документи. Загиблий – 47-річний житель Бережан. Як з'ясувалося, чоловік вважався зниклим безвісти ще з 31 грудня 2024 року.

Тіло загиблого направили на експертизу.

Відкрито провадження відповідно до ст. 115 КК України з поміткою "зниклий безвісти".

Нагадаємо, вранці 11 лютого на Київщині на місцевому ставку людина провалилася під лід. Рятувальники дістали тіло загиблого з водойми.