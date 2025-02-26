Поліцейські Тернопільщини знайшли хлопця, який стріляв з вікна автомобіля

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В Тернопільській області поліцейські встановили особу хулігана, який стріляв з пістолета, їдучи в автомобілі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Днями у соцмережі було опубліковано відео, на якому видно, що невідома особа, перебуваючи на задньому пасажирському сидінні, відчинила вікно та під час руху автомобіля вистрілила з пістолета в сторону заправки.

Правоохоронці опрацювали відео з камер спостереження та з'ясували, що інцидент трапився на одній із вулиць Тернополя. Стрільцем виявився 17-річний житель Тернополя.

Хлопець стріляв зі стартового пістолета, який пізніше викинув. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів зняти відео для себе з метою розваги.

Поліцейські склали на правопорушника адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 174 (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в Тернопільській області судитимуть працівників ТКЦ, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.