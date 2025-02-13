По $100 з автівки: у Тернополі затримали на хабарі інспектора митниці

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Правоохоронці затримали на одержанні 500 доларів неправомірної вигоди головного інспектора Тернопільської митниці. За даними слідства, він отримав хабар за розмитнення авто

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

Митникові повідомили про підозру у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди.

У відомстві зазначають, що до правоохоронців звернувся житель іншої області, який хотів розмитнити автівки на Тернопільській митниці. Чоловік розповів, що за безперешкодне оформлення кожної автівки працівник митниці зажадав по 100 доларів США хабаря.

Правоохоронці затримали митника після передачі йому 500 доларів США частинами.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Волині суд виніс вирок інспектору митниці та залізничнику, які допомагали ухилянту виїхати до Польщі.