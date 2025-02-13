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Про це повідомляє пресслужби поліції та прокуратури, передає RegioNews.

Директор автошколи пропонував слухачам курсу з водіння авто не лише стати гарними водіями, а й обіцяв допомогти їм скласти іспити з водіння у місцевому Сервісному центрі МВС. Крім того, чоловік хизувався знайомствами з адміністраторами держустанови та запевняв відвідувачів школи, що нібито без його допомоги шанси отримати прохідну оцінку – мізерні.

За свої фігурант послуги брав гроші – 250 долларів, а у разі нескладання іспиту – запевняв, що це непорозуміння і наступного разу все пройде добре.

Правоохоронці задокументували махінації керівника автошколи. Йому оголосили підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили ділків, які пропонували майбутнім водіям "допомогу" в іспитах за 15-20 тисяч гривень.