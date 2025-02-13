20:27  13 февраля
Юридическую академию Кивалова присоединили к Одесскому университету им. Мечникова
18:20  13 февраля
В Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВВК
17:42  13 февраля
В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 21:47

По $100 с автомобиля: в Тернополе задержали на взятке инспектора таможни

13 февраля 2025, 21:47
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали на получении 500 долларов неправомерной выгоды главного инспектора Тернопольской таможни. По данным следствия, он получил взятку за растаможку авто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру.

Таможеннику сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

В ведомстве отмечают, что к правоохранителям обратился житель другой области, который хотел растаможить автомобили на Тернопольской таможне. Мужчина рассказал, что за беспрепятственное оформление каждого автомобиля работник таможни потребовал по 100 долларов США взятки.

Правоохранители задержали таможенника после передачи ему 500 долларов США по частям.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее на Волыни суд вынес приговор инспектору таможни и железнодорожнику, которые помогали уклонисту выехать в Польшу.

взятка таможня Тернопольская область растаможка коррупционер
В Тернопольской области под колесами грузовика погиб четырехлетний мальчик
13 февраля 2025, 18:14
В Тернопольской области водитель с поддельными документами на авто предлагал полицейским 1000 долларов
13 февраля 2025, 10:59
В Тернопольской области директор автошколы требовал 250 долларов за сдачу экзамена
13 февраля 2025, 03:56
Все новости »
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
Ностальгировал по СССР: в Харькове разоблачили мужчину, который в соцсетях прославлял Ленина
13 февраля 2025, 21:43
Еще два боя: Усик рассказал, когда завершит карьеру боксера
13 февраля 2025, 21:33
Аэропорт "Борисполь" готовится к возобновлению перелетов: состоялись переговоры с Wizz Air
13 февраля 2025, 21:19
В украинских школах больше не будет золотых и серебряных медалистов
13 февраля 2025, 21:10
У Трампа ввели санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест диктатора Путина
13 февраля 2025, 20:52
Украинцам будут платить 1500 грн за найденный труп дикого кабана
13 февраля 2025, 20:45
В Черновцах женщина родила 12 детей
13 февраля 2025, 20:37
Юридическую академию Кивалова присоединили к Одесскому университету им. Мечникова
13 февраля 2025, 20:27
Трамп прямо говорит о том, в чем думал Байден
13 февраля 2025, 20:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »