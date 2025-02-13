По $100 с автомобиля: в Тернополе задержали на взятке инспектора таможни

фото: прокуратура

Правоохранители задержали на получении 500 долларов неправомерной выгоды главного инспектора Тернопольской таможни. По данным следствия, он получил взятку за растаможку авто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру.

Таможеннику сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

В ведомстве отмечают, что к правоохранителям обратился житель другой области, который хотел растаможить автомобили на Тернопольской таможне. Мужчина рассказал, что за беспрепятственное оформление каждого автомобиля работник таможни потребовал по 100 долларов США взятки.

Правоохранители задержали таможенника после передачи ему 500 долларов США по частям.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее на Волыни суд вынес приговор инспектору таможни и железнодорожнику, которые помогали уклонисту выехать в Польшу.