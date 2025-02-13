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13 лютого 2025, 10:59

На Тернопільщині водій з підробленими документами на авто пропонував поліцейським 1000 доларів

13 лютого 2025, 10:59
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фото: ілюстративне
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За невилучення підробленого свідоцтва про реєстрацію автомобіля житель Тернопільської області пропонував поліцейським 1000 доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Зазначається, поліцейські зупинили у місті Теребовля водія автомобіля марки Volkswagen. Оглядаючи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, правоохоронці поміти ознаки підробки, на що вказали кермувальнику. Чоловік, розуміючи, що документ може бути вилучений, запропонував 1000 доларів хабаря.

Тепер проти водія розчато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України - пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду. Йому загрожує штраф або до 4 років обмеження волі, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Буковині в ДТП загинула дитина. 20-річного водія відправили за ґрати. Сам хлопець визнав свою провину і розкаявся.

Тернопільська область правоохоронці авто підробка корупція хабар
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