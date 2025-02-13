На Тернопільщині водій з підробленими документами на авто пропонував поліцейським 1000 доларів

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Зазначається, поліцейські зупинили у місті Теребовля водія автомобіля марки Volkswagen. Оглядаючи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, правоохоронці поміти ознаки підробки, на що вказали кермувальнику. Чоловік, розуміючи, що документ може бути вилучений, запропонував 1000 доларів хабаря.

Тепер проти водія розчато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України - пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду. Йому загрожує штраф або до 4 років обмеження волі, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Буковині в ДТП загинула дитина. 20-річного водія відправили за ґрати. Сам хлопець визнав свою провину і розкаявся.