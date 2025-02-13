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13 лютого 2025, 13:21

На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП

13 лютого 2025, 13:21
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фото: freepik.com
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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП у Покровському районі Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Смертельна ДТП сталася у вересні 2024 року в місті Родинське Покровського району. Військовослужбовець рухався на службовому авто по другорядній дорозі. При виїзді з міста він не зупинився та врізався в автомобіль ВАЗ, який рухався трасою.

Внаслідок зіткнення водій "ВАЗ" загинув на місці. Також несумісні з життям тілесні ушкодження отримали пасажири – жінка та 12-річний хлопчик.

Військовослужбовця звинувачують у порушенні правил водіння або експлуатації транспортного засобу, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 2 ст. 415 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові жінка продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів, щоб купити авто. Горе-матері загрожує до 15 років позбавлення волі.

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