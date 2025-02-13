На Франківщині мікроавтобус збив пішохода: чоловік помер у лікарні

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Серйозна ДТП сталася ввечері 11 лютого в селі Пнів Надвірнянського району. Постраждалий місцевий мешканець не вижив

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Івано-Франківській області.

За даними слідства, близько 18:20 мікроавтобус Volkswagen Transporter збив пішохода, який рухався правим краєм дороги на зустріч автівці.

"У результаті автопригоди 66-річний мешканець села Пнів від отриманих травм помер в лікувальному закладі", – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, 51-річний водій буса був тверезий. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 11 лютого в селі Обарів Рівненського району позашляховик Hyundai Santa Fe збив жінку. Потерпіла перебуває у реанімації без свідомості, медики борються за її життя.