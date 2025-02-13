фото: поліція

На 76 кілометрі автодороги М-05 "Київ - Одеса", неподалік від села Глушки на Київщині, сьогодні, 13 лютого, сталася масштабна дорожня аварія

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, зіткнулися три вантажівки. На оприлюднених фото та відео з місця ДТП видно, що автомобілі отримали серйозні пошкодження.

Також зазначається, що наразі три смуги руху автодороги в напрямку Одеси перекриті. Об'їзд організовано по зустрічній смузі.

Поліцейські закликають водіїв врахувати цю інформацію при плануванні поїздок у цьому районі.

Нагадаємо, раніше поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику, що скоїв ДТП у Броварському районі. 50-річний водій легковика ВАЗ, не впорався із керуванням та допустив з’їзд з дороги у кювет. У салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед них четверо малолітніх дітей.