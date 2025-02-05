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05 лютого 2025, 15:06

У поліції прокоментували повідомлення про вбивство під час мобілізації на Харківщині

05 лютого 2025, 15:06
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фото: Національна поліція
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У поліції відреагували на звинувачення правоохоронця у побитті чоловіка в селі Краснопавлівка Лозівського району

Як передає RegioNews, деталі розповіли в Телеграмі поліції Харківської області.

За словами правоохоронців, інформація щодо причетності поліцейського до вбивства хлопця у селищі Краснопавлівка не відповідає дійсності.

В одному з дописів повідомлялось, що біля магазину в селищі Краснопавлівка Лозівського району поліцейський офіцер громади разом із трьома працівниками Лозівського РТЦК та СП намагались насильно мобілізувати молодого хлопця та нанесли йому тілесні ушкодження. Після чого посадили його у службовий автомобіль та повезли у лікарню, дорогою до якої хлопець помер.

"В ході перевірки встановлено, що поліцейський офіцер громади, про якого йдеться в публікації, того дня не перебував у селищі та не брав участь у заходах з працівниками РТЦК та СП. Крім того, до поліції не надходило жодних повідомлень про вбивства у селищі Краснопавлівка, так само як і інформації щодо виявлення невпізнаних тіл чи конфліктних ситуації з працівниками поліції або РТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в поліції прокоментували вибух поблизу будівлі ТЦК в Кам’янці-Подільському, внаслідок якого загинула людина.

Харківська область поліція смерть мобілізація фейк
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