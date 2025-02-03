На Тернопільщині шахраї привласнили гроші жінки під видом виплат допомоги

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Як передає RegioNews про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За словами правоохоронців, до них звернулася жителька регіону і повідомила про те, що з її банківської картки невідомі особи викрали понад 80 тисяч гривень.

Зі слів заявниці, в одній із соціальних мереж вона побачила інформацію про можливість отримати допомогу. Аби оформити заявку, потрібно було перейти за посиланням. Як з’ясувалося, це був фішинговий сайт. Після того, як жінка ввела реквізити банківської картки, їй стали надходити повідомлення про зняття коштів з рахунку.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

"Щоб не потрапити на гачок шахраїв, потрібно дотримуватися простих правил: отримуйте інформацію лише з офіційних джерел, а не соціальних мереж чи месенджерів, не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, тримайте в секреті CVV та пін коди вашої картки, логін та пароль до інтернет-банкінгу, не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах", - попереджають у поліції.

Як повідомлялось, у Харківській області чоловік виманив у людей майже 50 тисяч гривень, обіцяючи допомогти в евакуації.