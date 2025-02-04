У Тернополі чоловік за 8000 доларів пообіцяв зробити "інвалідність" для уникнення мобілізації

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До 5 років позбавлення волі загрожує зловмиснику, який за гроші обіцяв «вплинути» на членів медико-соціальної експертної комісії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що 54-річний підозрюваний обіцяв тернополянину без проблем оформити третю групу інвалідності. Чоловік нібито перебував у хороших відносинах з членами МСЕК і за свої послуги просив 8000 доларів США.

Правоохоронці піймали зловмисника під час отримання винагороди.

Гроші було вилучено, а фігуранту повідомили про підозру відповідно до частини 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Клієнтів перевозили у кузові вантажівки з піском.