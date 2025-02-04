02:19  04 лютого
У Луцьку сталася пожежа на поштовому терміналі
05:13  04 лютого
У Львові судитимуть забудовника за привласнення та розтрату 22 мільйонів гривень
06:15  04 лютого
Вбивство відомого львівського художника: нападнику оголосили остаточний вирок
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2025, 12:05

У Тернополі чоловік за 8000 доларів пообіцяв зробити "інвалідність" для уникнення мобілізації

04 лютого 2025, 12:05
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

До 5 років позбавлення волі загрожує зловмиснику, який за гроші обіцяв «вплинути» на членів медико-соціальної експертної комісії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що 54-річний підозрюваний обіцяв тернополянину без проблем оформити третю групу інвалідності. Чоловік нібито перебував у хороших відносинах з членами МСЕК і за свої послуги просив 8000 доларів США.

Правоохоронці піймали зловмисника під час отримання винагороди.

Гроші було вилучено, а фігуранту повідомили про підозру відповідно до частини 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Клієнтів перевозили у кузові вантажівки з піском.

МСЕК Тернопіль Тернопільська область поліція ухилення від мобілізації
На Тернопільщині в річці виявили тіло чоловіка
03 лютого 2025, 16:14
У Тернополі ветерани можуть отримати гроші на розвиток бізнесу: що для цього потрібно
03 лютого 2025, 15:23
На Тернопільщині шахраї привласнили гроші жінки під видом виплат допомоги
03 лютого 2025, 11:39
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Росіяни вдарили балістикою по центру Ізюма: багато загиблих та поранених
04 лютого 2025, 12:26
У Харкові працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу
04 лютого 2025, 12:17
Полтавський фітнес-тренер сяде на 6 років за образи військових
04 лютого 2025, 12:11
Чому Трамп хоче українські рідкісноземельні метали?
04 лютого 2025, 11:41
Через грип на Рівненщині 28 шкіл навчатимуться дистанційно
04 лютого 2025, 11:33
В Україні викрили потужну мережу продажу наркотиків через спеціально створену аптеку
04 лютого 2025, 11:14
Командувач ОК "Південь" генерал Шаповалов йде з посади
04 лютого 2025, 11:07
Перевозили 13 чоловіків на дні вантажівки з піском: на Закарпатті зупинили "трансфер" на 100 тисяч доларів
04 лютого 2025, 11:05
Сирський наказав перевести до Сухопутних військ близько 50 тисяч військових
04 лютого 2025, 10:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »