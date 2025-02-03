У Тернополі ветерани можуть отримати гроші на розвиток бізнесу: що для цього потрібно
Тернопільська міська рада оголосила конкурс на отримання фінансової підтримки для розвитку ветеранського підприємництва
Про це повідомляє Тернопільська міськрада, передає RegioNews.
Зазначається, що з 3 лютого стартує прийом документів для участі у конкурсі в рамках Програми підтримки ветеранів та членів їх сімей. Переможці отримають до 150 000 грн на розвиток бізнесу.
Ці кошти можуть отримати на військові, які брали безпосередню участь у бойових діях та є звільнені з лав ЗСУ, а також їхні дружини або чоловіки.
Для участі у конкурсі необхідно подати пакет документів у Центр надання адміністративних послуг (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6), зокрема:
- заяву;
- проект розвитку бізнесу;
- документи, що підтверджують планові витрати на реалізацію проекту (цінова пропозиція обладнання, сировини, матеріалів тощо);
- копію документа про безпосередню участь у бойових діях ;
- копію військового квитка;
- копію свідоцтва про одруження (для дружин/чоловіків).
Компенсація надається на придбання обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих. А також оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації бізнес-проекту; закупівлю ліцензійного програмного забезпечення; навчання та консультації з питань започаткування та ведення бізнесу.
Кінцевий термін прийому документів 22 лютого 2025 року.
Читайте також: Скільки коштів держава виділяє на підтримку ветеранів у 2025 році: названо цифру