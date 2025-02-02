У Тернополі поліцейські затримали іноземця за хуліганство

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У Тернополі затримали п’яного громадянина Великої Британії, який шибку у поліцейському відділку та пошкодив міський ліхтар

Як передає RegioNews, про це повідомило Головне управління Національної поліції у Тернопільській області.

За словами правоохоронців, днями до управління поліції прийшов чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, це громадянин Великої Британії, котрий тимчасово перебуває на території України. У приміщенні чоловік розбив віконну шибу, за що на нього склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство та відпустили.

Після цього він пошкодив ліхтар у центрі міста.

Правоохоронці затримали 31-річного англійця і притягнули його до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство.

Нагадаємо, днями на Сумщині затримали небезпечного злочинця, який зі зброєю напав на людину.