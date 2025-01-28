На Тернопільщині у ДТП загинув водій квадроцикла

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Смертельна автопригода в селі Новосілка Підгаєцької територіальної громади. Водій квадроцикла загинув на місці ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За словами правоохоронців, які виїжджали на місце пригоди, 25-річний місцевий житель, керуючи саморобним квадроциклом, не впорався із керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Кермувальник від отриманих травм загинув на місці аварії.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі поліції встановлюють причини смертельної ДТП. Триває слідство.

На днях у Львівській області сталася смертельна ДТП за участю автобуса - загинули четверо людей.

Як повідомлялось, у страшній аварії на трасі Київ-Харків загинула відома блогерка Анна Жук, ще троє людей – отримали травми. Винуватцем ДТП може бути її чоловік.

Нагадаємо, у Житомирській області легковий автомобіль зіткнувся із автобусом та врізався в дерево. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.