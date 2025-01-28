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28 січня 2025, 20:03

Чоловіка блогерки Анни Жук, яка загинула в ДТП, відправили під арешт

28 січня 2025, 20:03
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фото: instagram
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Суд обрав запобіжний захід 24-річному Володимирові Більовцову. Він був за кермом Lexus, під час ДТП з яким на трасі Київ – Харків загинула 39-річна Instagram-блогерка Анна Жук.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Новини.LIVE".

Більовцова, чоловіка загиблої, відправили у СІЗО на два місяці без права внесення застави. Про це в коментарі виданню зазначив речник полтавської поліції Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, 24 січня на Полтавщині сталася ДТП, у якій загинула відома блогерка Анна Жук. Під час обгону Володимир Більовцов зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі. 39-річна Анна Жук загинула на місці, а її 9-річний син з важкими травмами був госпіталізований.

Кермувальнику авто, який зіткнувся з вантажівкою, повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років.

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