На Житомирщині легковик зіткнувся із автобусом та врізався в дерево: четверо постраждалих

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ДТП сталася 25 січня близько 16:25 на трасі неподалік села Кмитова у Житомирському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій автівки Mercedes врізався в автобус, потім легковик виїхав за межі дороги, де врізався в дерево.

В результаті ДТП травми отримали 37-річний керманич легковика та троє його пасажирів: 37-річна жінка та двоє дівчаток, віком 4 та 11 років. Їх госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 26 січня на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю автобуса. Загинули чотири людини.