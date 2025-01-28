На Тернопільщині четверо чоловіків нелегально продавали зброю

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У Тернопільській області поліцейські викрили групу осіб, причетну до організації нелегального продажу зброї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як з’ясувалось, незаконний бізнес налагодив 62-річний житель Одеси. До злочинної діяльності він залучив трьох осіб, двоє з яких проживали в Тернопільській області.

В результаті обшуків правоохоронці вилучили 3 транспортних засоби, понад 24 тисячі доларів, 34 тисячі євро, 28 тисяч гривень, майже 300 набоїв до різної зброї, 4 одиниці вогнепальної зброї, 2 бойові гранати та запали, а також тротилову шашку.

Наразі фігурантам оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, у Харкові студент обікрав магазин зі зброєю. 19-річному хлопцеві повідомили про підозру у грабежі.

Раніше на Прикарпатті викрили схему з незаконним обігом зброї. У зловмисників виявили автомат Калашникова і декілька кулеметів.