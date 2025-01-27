фото: поліція

У Стрийському районі Львівської області сталася дорожня аварія, внаслідок якої загинули четверо людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Львівської області.

ДТП сталась 26 січня близько 17 години на автодорозі Київ - Чоп у межах села Тухолька.

За інформацією правоохоронців, водій легковика Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом ЗАЗ.

Унаслідок аварії загинув водій і троє пасажирів легкового автомобіля. Також отримав травми водій і один з пасажирів автобуса. Їх доставили до лікарні.

Нагадаємо, раніше на Буковині мікроавтобус на смерть збив двох пішоходів - 17-річну місцеву жительку та 30-річного жителя села Давидівці, які рухалися по узбіччю дороги.