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Після ракетної атаки росіян у пʼятницю, 13 грудня, є негативні наслідки на Тернопільщині

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, передає RegioNews.

"За результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Жертв немає. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Детальніше – пізніше", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 13 грудня російська армія запустила по Україні велику кількість ракет. Під ударом ворога енергетика по всій країні.

Через масовану атаку "Укренерго" збільшило обсяги відключення електроенергії.