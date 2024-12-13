"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла через масовану атаку
"Укренерго" екстрено збільшило обсяги відключення електроенергії у пʼятницю, 13 грудня
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
"Через масовану ракетну атаку на енергетичні обʼєкти обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії сьогодні збільшено", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з актуальним графіком відключень громадяни можуть ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, зранку 13 грудня російська армія запустила по Україні велику кількість ракет. По всій країні оголошена повітряна тривога.
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