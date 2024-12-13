фото: російські ЗМІ

Вранці, 13 грудня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. У низці областей небезпека зберігалася протягом всієї ночі

Повітряна тривога пов'язана з пусками російських крилатих ракет типу "Калібр", також відбувся зліт літака МіГ 31К, який є носієм ракет "Кинджал", передає RegioNews.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що ракети "Калібр" рухаються на Миколаївщині.

Також були пуски з літаків ТУ-95мс. Фіксується входження у повітряний простір ракет з боку Сумщини.

Окрім того, триває дронова атака ворога, зокрема у західних областях України.

Станом на цю хвилину карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у грудні зафіксовано, що росіяни в середньому за добу втрачають на Покровському напрямку фронту близько 400 солдатів вбитими та пораненими.