Росія здійснює масовану атаку: по всій Україні оголошено повітряну тривогу
Вранці, 13 грудня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. У низці областей небезпека зберігалася протягом всієї ночі
Повітряна тривога пов'язана з пусками російських крилатих ракет типу "Калібр", також відбувся зліт літака МіГ 31К, який є носієм ракет "Кинджал", передає RegioNews.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що ракети "Калібр" рухаються на Миколаївщині.
Також були пуски з літаків ТУ-95мс. Фіксується входження у повітряний простір ракет з боку Сумщини.
Окрім того, триває дронова атака ворога, зокрема у західних областях України.
Станом на цю хвилину карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у грудні зафіксовано, що росіяни в середньому за добу втрачають на Покровському напрямку фронту близько 400 солдатів вбитими та пораненими.