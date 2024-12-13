иллюстративное фото: из открытых источников

После ракетной атаки россиян в пятницу, 13 декабря, есть негативные последствия в Тернопольской области

Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, передает RegioNews.

"По результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия. Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Детальнее – позже", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет. Под ударом врага энергетика по всей стране.

Из-за массированной атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.