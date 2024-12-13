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13 грудня 2024, 08:57

Енергетика по всій Україні під масованим ударом, – Галущенко

13 грудня 2024, 08:57
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фото: pixabay
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Російські війська знову завдають масованих ударів по українській енергетиці

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає RegioNews.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Галущенко зазначив, що щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження.

Нагадаємо, зранку 13 грудня російська армія запустила по Україні велику кількість ракет.

Через масованоу атаку "Укренерго" збільшило обсяги відключення електроенергії.

Україна війна обстріли ракетний удар енергетика
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