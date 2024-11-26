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У вівторок, 26 листопада, ворожі безпілотники атакували енергетиків в Дніпропетровській області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ворожі дрони атакували енергетиків, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Один із безпілотників скинув вибухівку поряд з автівкою ремонтної бригади. На щастя, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими.

"Попри щоденну небезпеку продовжуюємо робити все можливе, щоб навіть в умовах бойових дій забезпечувати живлення", – наголосили у ДТЕК.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА – 188-ма. Сили ППО збили 76 ворожих дронів.