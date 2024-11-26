Из-за атаки дронов в Тернополе всего два часа в сутки будет светло.
После ночной атаки российских дронов сегодня, 26 ноября, в Тернополе введены жесткие графики отключения электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию на сайте "Тернопольоблэнерго".
Согласно обнародованному графику, свет будет включаться только в течение двух часов в сутки.
Директор АО "Тернопольоблэнерго" Андрей Лещук отметил, что подстанция, в которую попали российские дроны, заживляла весь Тернополь.
Также известно, что на предприятии разработали сетевые графики отключений, чтобы подавать электричество в каждый микрорайон города.
Напомним, из-за повреждения электросети в результате вражеской атаки 26 ноября в Тернополе отсутствует электроснабжение.
Также сообщалось, что российские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры Тернопольщины.