Из-за атаки дронов в Тернополе всего два часа в сутки будет светло.

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После ночной атаки российских дронов сегодня, 26 ноября, в Тернополе введены жесткие графики отключения электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию на сайте "Тернопольоблэнерго".

Согласно обнародованному графику, свет будет включаться только в течение двух часов в сутки.

Директор АО "Тернопольоблэнерго" Андрей Лещук отметил, что подстанция, в которую попали российские дроны, заживляла весь Тернополь.

Также известно, что на предприятии разработали сетевые графики отключений, чтобы подавать электричество в каждый микрорайон города.

Напомним, из-за повреждения электросети в результате вражеской атаки 26 ноября в Тернополе отсутствует электроснабжение.

Также сообщалось, что российские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры Тернопольщины.