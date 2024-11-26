Росіяни завдали удару по Сумах: оприлюднено фото та відео руйнувань

фото: Кордон медіа

Російські війська вдень, 26 листопада, здійснили удар по місту Суми. Зафіксовано влучання по автостоянці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне" та "Кордон медіа".

В.о міського голови Артем Кобзар розповів, що внаслідок російського удару приміщення СТО зруйновано, дуже багато пошкоджених транспортних засобів.

За його словами, інформація щодо загиблих та поранених мешканців уточнюється.

Також були оприлюднені фото та відео з місця обстрілу.

Зазначимо, що вибухи у Сумах прогриміли близько 12:30. У Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіабомб.

Нагадаємо, вночі 26 листопада російські війська завдали удару значною кількістю БПЛА по інфраструктурних об'єктах Шостки Сумської області.