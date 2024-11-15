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15 листопада 2024, 11:13

Колишній військовий влаштував стрілянину біля ТЦК на Закарпатті, — ЗМІ

15 листопада 2024, 11:13
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Вдень, 14 листопада, чоловік відкрив стрілянину з пістолета у повітря та спробував проникнути до будівлі Хустського районного ТЦК та СП на Закарпатті. Зловмисника затримала поліція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Як розповіла виданню речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан, чоловік здійснив кілька пострілів у повітря з шумового пістолета. Правоохоронці затримали його на місці події.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, а стрільця притягнули до адмінвідповідальності.

Водночас видання з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляє, що затриманий — колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я.

Співрозмовник видання зазначив, що чоловік розізлив той факт, що його не хочуть мобілізувати.

За скоєне чоловіку загрожує штраф, громадські або виправні роботи, чи арешт на 15 діб.

Нагадаємо, у серпні цього року в Луцьку затримали чоловіка, який стріляв із рушниці у військових біля будівлі ТЦК.

Згодом 40-річному зловмиснику повідомили про підозру за фактом замаху на вбивство військовослужбовця.

стрілянина хуліганство Закарпаття мобілізація ТЦК
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