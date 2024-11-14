На Львівщині оштрафували водія, який матюкався та виганяв пасажира з маршрутки

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Інцидент стався у місті Стрий Львівської області. Правоохоронці притягнули водія-хулігана до адміністративної відповідальності

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Про конфлікт стало відомо з допису у соцмережах, датованого 13 листопада.

Так, водій однієї з маршруток міста Стрий висловлювався нецензурно на адресу пасажира та намагався силою вигнати чоловіка з громадського транспорту. Поліцейські оперативно встановили обставини конфлікту та особу керманича. З 65-річним мешканцем Стрия провели профілактичну бесіду.

"На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст.173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", — йдеться в повідомленні.

Тепер керманичу загрожує штраф до 119 гривень або громадські роботи, або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, у Львівській області патрульні зупинили п'яного 18-річного водія на "Жигулях" без фар і вікон.