В Тернополе мужчина написал "число зверя" на фасадах 17 церквей

фото: полиция

Правоохранители разыскали мужчину, который в октябре повредил фасады 17 церквей в Тернополе. Ему грозит до пяти лет ограничение свободы за хулиганство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольщины.

Как рассказали в полиции, в течение одних суток сразу несколько настоятелей церквей сообщили правоохранителям, что неизвестный нанес надписи красной краской на фасады храмов. На обнародованных полицией фото видно, что злоумышленник писал на фасадах "666", так называемое "число зверя". Всего за ночь было разрисовано 17 церквей в микрорайонах "Солнечный" и "Канада".

Правоохранители провели комплекс следственных действий и разыскали человека, причастного к преступлению. Им оказался 44-летний житель Тернополя. Никаких объяснений своим действиям мужчина пока не дает.

У фигуранта изъяли вещественные доказательства – аэрозольный баллончик, одежду со следами краски, мобильный телефон.

За совершенное мужчине грозит наказание от штрафа до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители завершили досудебное расследование мошенницы на Тернопольщине, которая выманивала деньги у военного с помощью вымышленных историй