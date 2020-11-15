В Україні на виборчих дільницях чергують понад 5 тисяч поліцейських

Вони забезпечують порядок на дільницях

Вони забезпечують порядок на дільницях

Фото: Нацполіція України

Для забезпечення публічної безпеки і порядку на території дільниць та охорони виборчої документації під час другого туру виборів 15 листопада залучено понад 5,2 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич, пише RegioNews.

Фацевич зазначив, що 15 листопада відбувається другий тур виборів депутатів та голів сільських, селищних та міських рад у 21 регіоні держави. Сформовано 1074 виборчих комісій, охорона яких здійснюється силами поліції.

Наголошую на оперативному та професійному реагуванні на всі заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Поліція залишається поза політикою, адже наше основне завдання - забезпечити законність виборчого процесу, – зазначив Олександр Фацевич.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, розпочався другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянця-Подільського.

Також 15 листопада у територіальних громадах із кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.