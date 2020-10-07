Міськрада Тернополя подала до суду на Кабмін через карантин
Позов поданий до Окружного адміністративного суду міста Києва
Позов поданий до Окружного адміністративного суду міста Києва
Тернопільська міська рада просить через суд визнати незаконною постанову Кабінету міністрів України про карантинні зони.
Про це повідомляє пресслужба суду, пише RegioNews.
Так, міськрада просить суд визнати протиправними та нечинними пункти 1-36 постанови Кабінету міністрів України №641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".
Нагадаємо, Тернопіль знаходиться в "червоній зоні" карантину. Це означає, що в місті повинна бути зупинена робота громадського транспорту, закриті школи та дитсадки.
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