Горсовет Тернополя подал в суд на Кабмин из-за карантина
Иск подан в Окружной административный суд города Киева
Иск подан в Окружной административный суд города Киева
Тернопольский городской совет просит через суд признать незаконным постановление Кабинета министров Украины о карантинных зонах.
Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет RegioNews.
Так, горсовет просит суд признать противоправными и недействительными пункты 1-36 постановления Кабинета министров Украины №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Напомним, Тернополь находится в "красной зоне" карантина. Это означает, что в городе должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрыты школы и детсады.
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