Горсовет Тернополя подал в суд на Кабмин из-за карантина

Иск подан в Окружной административный суд города Киева

Иск подан в Окружной административный суд города Киева

Фото из открытых источников

Тернопольский городской совет просит через суд признать незаконным постановление Кабинета министров Украины о карантинных зонах.

Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет RegioNews.

Так, горсовет просит суд признать противоправными и недействительными пункты 1-36 постановления Кабинета министров Украины №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Напомним, Тернополь находится в "красной зоне" карантина. Это означает, что в городе должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрыты школы и детсады.