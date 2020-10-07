Кабмін усунув низку перешкод для проведення місцевих виборів

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року

Фото: flickr

Кабінет міністрів врегулював більшість проблемних питань, вирішення яких було необхідне для проведення місцевих виборів в Україні.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, Уряд забезпечив:

оплату праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій, а також нарахування та виплату одноразової грошової винагороди;

фінансування виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів;

фінансування виготовлення списків виборців та іменних запрошень;

здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів;

актуалізацію відомостей щодо зареєстрованих партій та їх організацій;

підготовку рекомендацій щодо освітнього процесу в закладах освіти під час виборів.

З метою створення належних умов для проведення виборів, Урядом ініційовано низку доручень (10), 6 з яких уже виконано, а 4 – виконуються”, - написав Немчінов.

Нагадаємо, в Україні порушили 11 кримінальних справ через кандидатів-двійників, лише в Умані були відкриті дві кримінальні справи через такі порушеня.