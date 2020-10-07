Кабмін усунув низку перешкод для проведення місцевих виборів
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року
Кабінет міністрів врегулював більшість проблемних питань, вирішення яких було необхідне для проведення місцевих виборів в Україні.
Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.
За його словами, Уряд забезпечив:
- оплату праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій, а також нарахування та виплату одноразової грошової винагороди;
- фінансування виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів;
- фінансування виготовлення списків виборців та іменних запрошень;
- здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів;
- актуалізацію відомостей щодо зареєстрованих партій та їх організацій;
- підготовку рекомендацій щодо освітнього процесу в закладах освіти під час виборів.
З метою створення належних умов для проведення виборів, Урядом ініційовано низку доручень (10), 6 з яких уже виконано, а 4 – виконуються”, - написав Немчінов.
Нагадаємо, в Україні порушили 11 кримінальних справ через кандидатів-двійників, лише в Умані були відкриті дві кримінальні справи через такі порушеня.
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