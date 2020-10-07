Міжнародні інвестори отримали позитивний сигнал від саміту Україна-ЄС - Шмигаль

Сторони задекларували європейський курс Украни

Сторони задекларували європейський курс Украни

Фото: Кабмін

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час круглого столу з питань стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, передає RegioNews.

Вчора в Брюсселі завершився 22 саміт Україна-ЄС, де президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель виступили зі спільною заявою, в якій задекларували європейський курс нашої держави. Вважаю це потужним сигналом проєвропейських намірів України для міжнародних інвесторів", - сказав Шмигаль.

За його словами, ця заява є основою для початку роботи уряду над підготовкою Ради асоціації, яка запланована на 8 грудня.

Прем'єр-міністр додав, що потенціал можливостей в Україні величезний, для цього уряд працює над малою та великою приватизацією та відповідними реформами, які з цим пов'язані.

Ще один інструмент, який продовжує розвивати Україна - це державне приватне партнерство та концесії.

Це потужний інструмент, і тут у нас багато перспектив. Це усі інфраструктурні об'єкти: порти, вокзали, дорожнє господарство. Тут дійсно є великий інтерес як внутрішніх, так і зовнішній інвесторів", - сказав глава Кабміну.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна і ЄС підписали важливі угоди на 390 мільйонів євро.