14:44  25 вересня
ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті
17:01  25 вересня
У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова
17:59  25 вересня
Ситуація в ООС: бойовики обстріляли Авдіїівку
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2020, 13:45 16

ЗеГеографи: На Хмельниччині розмістили білборди "Слуги народу" із закликами до рівнян

25 вересня 2020, 13:45 16
Читайте также на русском языке
Очевидно, що у ЗеКоманди проблеми з географією України
Очевидно, що у ЗеКоманди проблеми з географією України
Читайте также
на русском языке

В місті Славута Хмельницької області розмістили білборди партії “Слуга народу” із написом “Рівненщина – це ти”.

Про це інформує сторінка ГО "Рідна Славутчина” у Facebook, пише RegioNews.

Що це – зневага до громади, чи прояви містечкового сепаратизму?

Схоже, що після ліквідації Славутського району "слуги народу" заповзято взялися за знищення Хмельницької області…

25 вересня 2020 року, місто Славута, перехрестя вулиць "Острозької" та "Приміської", - йдеться у відповідному дописі спільноти.

Жителі Славути у коментарях називають цей факт "проявом містечкового сепаратизму”.

ЩО ЦЕ – ЗНЕВАГА ДО ГРОМАДИ, ЧИ ПРОЯВИ МІСТЕЧКОВОГО СЕПАРАТИЗМУ? Схоже, що після ліквідації Славутського району "слуги...

Опубліковано Рідна Славутчина Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, вчора у місті Очакові, яке розташоване в Миколаївській області з`явилась зовнішня реклама правлячої партії "Слуга народу" із девізом "Херсонщина - це ти!".

реклама Слуга народа партія Хмельницька область Рівне піар Славута
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Слуга народу” підніме питання перенесення ТКГ із Мінська в понеділок
25 вересня 2020, 13:30
Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі щодо з’їзду партії "Слуга народу"
25 вересня 2020, 12:48
Здолбунівська ТВК відмовила в реєстрації усіх кандидатів від "Слуги народу"
25 вересня 2020, 10:38
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »