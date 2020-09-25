ЗеГеографи: На Хмельниччині розмістили білборди "Слуги народу" із закликами до рівнян

Про це інформує сторінка ГО "Рідна Славутчина” у Facebook, пише RegioNews.

Що це – зневага до громади, чи прояви містечкового сепаратизму?

Схоже, що після ліквідації Славутського району "слуги народу" заповзято взялися за знищення Хмельницької області…

25 вересня 2020 року, місто Славута, перехрестя вулиць "Острозької" та "Приміської", - йдеться у відповідному дописі спільноти.