ЗеГеографи: На Хмельниччині розмістили білборди "Слуги народу" із закликами до рівнян
В місті Славута Хмельницької області розмістили білборди партії “Слуга народу” із написом “Рівненщина – це ти”.
Про це інформує сторінка ГО "Рідна Славутчина” у Facebook, пише RegioNews.
Що це – зневага до громади, чи прояви містечкового сепаратизму?
Схоже, що після ліквідації Славутського району "слуги народу" заповзято взялися за знищення Хмельницької області…
25 вересня 2020 року, місто Славута, перехрестя вулиць "Острозької" та "Приміської", - йдеться у відповідному дописі спільноти.
Жителі Славути у коментарях називають цей факт "проявом містечкового сепаратизму”.
ЩО ЦЕ – ЗНЕВАГА ДО ГРОМАДИ, ЧИ ПРОЯВИ МІСТЕЧКОВОГО СЕПАРАТИЗМУ? Схоже, що після ліквідації Славутського району "слуги...Опубліковано Рідна Славутчина Четвер, 24 вересня 2020 р.
Нагадаємо, вчора у місті Очакові, яке розташоване в Миколаївській області з`явилась зовнішня реклама правлячої партії "Слуга народу" із девізом "Херсонщина - це ти!".