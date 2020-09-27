ЗеГеографы: Кандидат в мэры Тернополя от "Слуг народа" Виктор Гевко спутал родной город с Кременцом

В предвыборном ролике Гевка о Тернополе использованы фото другого города – Кременца

В предвыборном ролике Гевка о Тернополе использованы фото другого города – Кременца

Фото: Виктор Гевко Facebook

На официальной предвыборной странице в Facebook кандидата в мэры Тернополя от правящей партии "Слуга народа" Виктора Гевка в заставке разместили короткий видеоролик, в котором использованы фотографии другого города Кременца.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Тернополяне.

Размещенное в соцсети видео начинается словами :" Зе "Слуга народа" - Тернополь это ты".

Далее поочередно транслируют фотографии известных локаций города, в частности озеро, театральнe. площадь, набережной. Но рядом с ними на видео есть и панорама города Кременца с горы Бона, хотя никакого упоминания об этом городке в ролике нет.

Напомним, в Хмельницкой области разместили билборды "Слуги народа" с призывами к ровенчанам.

Также в городе Очакове, которое расположено в Николаевской области появилась наружная реклама правящей партии "Слуга народа" с девизом "Херсонщина - это ты!".