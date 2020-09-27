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27 сентября 2020, 11:51 3

ЗеГеографы: Кандидат в мэры Тернополя от "Слуг народа" Виктор Гевко спутал родной город с Кременцом

27 сентября 2020, 11:51 3
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В предвыборном ролике Гевка о Тернополе использованы фото другого города – Кременца
В предвыборном ролике Гевка о Тернополе использованы фото другого города – Кременца
Фото: Виктор Гевко Facebook
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На официальной предвыборной странице в Facebook кандидата в мэры Тернополя от правящей партии "Слуга народа" Виктора Гевка в заставке разместили короткий видеоролик, в котором использованы фотографии другого города Кременца.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Тернополяне.

Размещенное в соцсети видео начинается словами :" Зе "Слуга народа" - Тернополь это ты".

Далее поочередно транслируют фотографии известных локаций города, в частности озеро, театральнe. площадь, набережной. Но рядом с ними на видео есть и панорама города Кременца с горы Бона, хотя никакого упоминания об этом городке в ролике нет.

Напомним, в Хмельницкой области разместили билборды "Слуги народа" с призывами к ровенчанам.

Также в городе Очакове, которое расположено в Николаевской области появилась наружная реклама правящей партии "Слуга народа" с девизом "Херсонщина - это ты!".

Тернополь Слуга народа мэр Кандидат реклама видео
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