За пост мера Києва будуть боротися 13 кандидатів

Одному кандидатові відмовили в реєстрації

Одному кандидатові відмовили в реєстрації

Фото: flickr

Київська територіальна виборча комісія зареєструвала ще п'ятьох кандидатів на посаду мера Києва, загалом на цю посаду претендують 13 кандидатів.

Відповідні постанови оприлюднила Київська міська виборча комісія, передає RegioNews.

Зокрема, 25 вересня Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами:

Миколу Томенка ("Рідна країна");

Сергія Гусовського ("За майбутнє");

Юрія Левченка ("Народовладдя");

Олександра Омельченка ("Єдність");

Олександра Попова ("Опозиційна платформа - За життя").

Комісія відмовила в реєстрації Ігорю Писарцю, який не надав документа про внесення грошової застави.

Раніше в якості кандидатів було зареєстровано 8 осіб:

Діана Гранцева (самовисуванка);

Сергій Притула ("Голос");

Єгор Фірсов ("Екологічна альтернатива");

Олексій Кучеренко ("Батьківщина");

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського");

Михайло Поживанов ("Радикальна партія");

Ірина Верещук ("Слуга народу");

Віталій Кличко ("УДАР")

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала сімох кандидатів на посаду мера Одеси, 24 вересня завершився термін подачі документів для їхньої реєстрації.