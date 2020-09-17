Тернопільщина отримала вже другого прокурора області за три дні

Попередній прокурор Микола Петришин встиг пропрацювати лише два дні

Попередній прокурор Микола Петришин встиг пропрацювати лише два дні

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідний наказ №331к від 17 вересня 2020 року.

Згідно з наказом керівником прокуратури Тернопільської області став Андрій Миколайчук. Приступити до виконання своїх посадових обов'язків він має вже завтра, 18 вересня.

Новопризначений прокурор родом із Черкас, одружений. Донедавна працював заступником начальника відділу у військовій прокуратурі об'єднаних сил в Донецькій області. Ще раніше - військовим прокурором Київського гарнізону Центрального регіону України, а до того - військовим прокурором Черкаського гарнізону Центрального регіону України.

Нагадаємо, попередній новопризначений прокурор Тернопільщини Микола Петришин пропрацював на посаді лише два дні. Його звільнили після скандалу з пиятикою на робочому місці та негідною поведінкою.