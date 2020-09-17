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17 сентября 2020, 18:52 5

Тернопольщина получила уже второго прокурора области за три дня

17 сентября 2020, 18:52 5
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Предыдущий прокурор Николай Петришин успел проработать всего два дня
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила нового главу Тернопольской областной прокуратуры.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующий приказ №331к от 17 сентября 2020 года.

Согласно приказу руководителем прокуратуры Тернопольской области стал Андрей Миколайчук. Приступить к выполнению своих должностных обязанностей он должен уже завтра, 18 сентября.

Новоназначенный прокурор родом из Черкасс, женат. До недавнего времени работал заместителем начальника отдела в военной прокуратуре объединенных сил в Донецкой области. Еще раньше - военным прокурором Киевского гарнизона Центрального региона Украины, а до того - военным прокурором Черкасского гарнизона Центрального региона Украины.

У нас знову новий Прокурор! Вітаємо!

Опубліковано Романом Довбенком Четвер, 17 вересня 2020 р.

Напомним, предыдущий новоназначенный прокурор Тернопольщины Николай Петришин проработал на должности всего два дня. Его уволили после скандала с пьянством на рабочем месте и недостойным поведением.

назначение прокуратура прокурор Тернополь Тернопольская область
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