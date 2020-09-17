Тернопольщина получила уже второго прокурора области за три дня

Предыдущий прокурор Николай Петришин успел проработать всего два дня

Предыдущий прокурор Николай Петришин успел проработать всего два дня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующий приказ №331к от 17 сентября 2020 года.

Согласно приказу руководителем прокуратуры Тернопольской области стал Андрей Миколайчук. Приступить к выполнению своих должностных обязанностей он должен уже завтра, 18 сентября.

Новоназначенный прокурор родом из Черкасс, женат. До недавнего времени работал заместителем начальника отдела в военной прокуратуре объединенных сил в Донецкой области. Еще раньше - военным прокурором Киевского гарнизона Центрального региона Украины, а до того - военным прокурором Черкасского гарнизона Центрального региона Украины.

Напомним, предыдущий новоназначенный прокурор Тернопольщины Николай Петришин проработал на должности всего два дня. Его уволили после скандала с пьянством на рабочем месте и недостойным поведением.