Тернопольщина получила уже второго прокурора области за три дня
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила нового главу Тернопольской областной прокуратуры.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующий приказ №331к от 17 сентября 2020 года.
Согласно приказу руководителем прокуратуры Тернопольской области стал Андрей Миколайчук. Приступить к выполнению своих должностных обязанностей он должен уже завтра, 18 сентября.
Новоназначенный прокурор родом из Черкасс, женат. До недавнего времени работал заместителем начальника отдела в военной прокуратуре объединенных сил в Донецкой области. Еще раньше - военным прокурором Киевского гарнизона Центрального региона Украины, а до того - военным прокурором Черкасского гарнизона Центрального региона Украины.
У нас знову новий Прокурор! Вітаємо!Опубліковано Романом Довбенком Четвер, 17 вересня 2020 р.
Напомним, предыдущий новоназначенный прокурор Тернопольщины Николай Петришин проработал на должности всего два дня. Его уволили после скандала с пьянством на рабочем месте и недостойным поведением.