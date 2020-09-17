У Києві викрили масштабну ботоферму на 3,5 тисячі акаунтів

Мережу використовували в політичних цілях

Мережу використовували в політичних цілях

Фото: прокуратура

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці встановили, що на території Києва та Запорізької області розгорнуто мережу "ботоферм” потужністю приблизно в 3,5 тисячі ботів”, - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, організатори за допомогою відповідного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення керували обліковими записами у соціальних мережах, електронними поштовими скриньками та електронними гаманцями з використанням фейкових персональних даних.

Для реєстрації акаунтів, окрім українських, також використовувались іноземні SIM-картки операторів зв’язку.

Вказані послуги надавалися в інтересах третіх осіб з метою інспірування соціальних конфліктів, поширення неправдивої інформації щодо політичних конкурентів замовників, підбурювання до протестів тощо”, - додали правоохоронці.

Під час обшуків було вилучено технічне обладнання, понад 6 тисяч сім-карток та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до організації діяльності "ботоферми”.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила російську ботоферму, потужності якої дозволяли створювати фейки від імені понад 500 ботів.