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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 11:53 2

На хабарі затриманий посадовець Держгеокадастру у Тернопільській області

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30 квітня 2020, 11:53 2
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За зміну цільового призначення земельної ділянки чиновник вимагав 500 доларів
Фото: СБУ
За зміну цільового призначення земельної ділянки чиновник вимагав 500 доларів

Служба безпеки України викрила керівника одного з відділів управління Держгеокадастру у Тернопільській області, причетного до одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Служби безпеки України у Тернопільській області у Facebook.

За попередньою версією слідства, чиновник вимагав 500 доларів від місцевого жителя, який намагався змінити цільове призначення раніше відведеної йому земельної ділянки. За вказану суму грошей посадовець обіцяв чоловіку сприяння у вирішенні цього питання.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу робочого місця після передачі всієї суми хабара.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу.

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хабар кримінальна справа корупція Тернопіль
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