Фонд держмайна намагається незаконно змінити керівництво "Хмельницькобленерго"

Під час режиму карантину неустановлення група осіб, яка впливає на керівництво ФДМУ або має спільні інтереси з ним, намагається незаконно і безпідставно змінити керівництво "Хмельницькобленерго" та ряду інших державних обленерго, і, завдяки цьому, отримати доступ до фінансових ресурсів успішних підприємств

Фото: сторінка "Хмельницькобленерго" у Facebook

Під час режиму карантину неустановлення група осіб, яка впливає на керівництво ФДМУ або має спільні інтереси з ним, намагається незаконно і безпідставно змінити керівництво "Хмельницькобленерго" та ряду інших державних обленерго, і, завдяки цьому, отримати доступ до фінансових ресурсів успішних підприємств

Про це йдеться в заяві менеджменту компанії, оприлюдненому 30 квітня на сайті ІА "Інтерфакс-Україна, пише RegioNews.

У заяві йдеться, зокрема, про спроби чиновників ФДМУ замінити керівництво "Хмельницькобленерго" з порушенням процедур, визначених у Законі "Про акціонерні товариства".

"28.04.2020, як нам стало відомо, відбулося засідання Наглядової Ради АТ "Хмельницькобленерго", на якому було нібито "прийнято рішення" про звільнення в. о. гендиректора Товариства О. Козачука і призначення на цю посаду В. Гапонова. "Нібито прийнято" — тому що в засіданні приймали участь 2 людини, призначені з порушенням визначеної Законом "Про акціонерні товариства" процедури — не публічно і поза конкурсом. Це рішення буде оскаржено в суді", — йдеться в заяві менеджменту.

В документі наголошується, що 2 члена спостережної ради напередодні звільнилися за власним бажанням, а їх заміна згідно з чинним законодавством, повинна відбуватися виключно в період здійснення ними повноважень, чого ФДМУ вчасно не зробив.

Призначення нових членів, стверджується в заяві, на підставі постанови КМУ №143 від 10.03.2017 року може здійснюватися тільки на підставі проходження конкурсного відбору, який проведений не був.

Тим не менш, ФДМУ прийняв рішення про заміну вибулих членів наглядової ради, тобто тих людей, які на дату отримання повідомлення фонду, вже не є членами спостережної ради.

При цьому керівництво компанії стверджує, що жодного разу не було надано жодної зрозумілої причини для зміни керівника акціонерного товариства. Між тим, як свідчать економічні показники підприємства, воно є лідером серед обленерго з державною часткою. Так, чистий прибуток АТ"Хмельницькобленерго" за 2019 склав 85,71 млн. грн., що перевищує прибуток інших 4-х державних обленерго разом узяті (АТ "Харківобленерго" — 1,139. млн. грн, АТ "Запоріжжяобленерго" — 0,672 млн. грн, АТ "Миколаївобленерго" — 30,440 млн. грн., ВАТ "Тернопільобленерго" — 0,639 млн. грн.).

У цьому році за результатами 2019 компанія планує виплатити до державного бюджету 30 млн. грн. дивідендів, тоді як державні "Запоріжжяобленерго" — 0,2 млн. грн, "Харківобленерго" — 0,3 млн. грн, "Черкасиобленерго" — 2,5 млн. грн.

Крім того, йдеться в заяві, "дії ФДМУ при зміні керівників вищезазначених держпідприємств не узгоджуються з постановою КМУ №256 від 25.03.2020 р., яке рекомендує "суб'єктам господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та державним банкам з метою забезпечення безперебійної роботи в умовах встановленого карантину утриматися від кадрових змін в органах управління".

"Виникає гіпотеза, що коли Україна знаходиться в режимі карантину, невстановлена група осіб, яка впливає на чинне керівництво ФДМУ або загальні інтереси з ним, намагається незаконно і безпідставно змінити керівництво Товариства та інших державних обленерго і, завдяки цьому, отримати доступ до фінансових ресурсів успішних підприємств", — так коментує менеджмент компанії дій посадових осіб Фонду державного майна України.

"Менеджмент АТ " Хмельницькобленерго "не тримається за крісла" і готовий піти, — зазначає в. про. генерального директора Олег Козачук — при дотриманні прозорих та законних процедур не тільки власного звільнення, але і призначення нового керівництва підприємства. З транспарентним конкурсом, публічністю і законністю. Тільки в таких умовах, на думку менеджменту, можна сподіватися, що наступне керівництво державної компанії, продовжить ефективне і вигідну для держави управління підприємством. А також на гідному рівні забезпечить роботою 3,5 тисячі працівників "Хмельницькобленерго" і гарантує енергетичну безпеку всіх жителів Хмельницької області".

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