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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
30 апреля 2020, 11:53 6

На взятке задержан чиновник Госгеокадастра в Тернопольской области

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30 апреля 2020, 11:53 6
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За изменение целевого назначения земельного участка чиновник требовал 500 долларов
Фото: СБУ
За изменение целевого назначения земельного участка чиновник требовал 500 долларов

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из отделов управления Госгеокадастра в Тернопольской области, причастного к получению неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины в Тернопольской области в Facebook.

По предварительной версии следствия, чиновник требовал 500 долларов от местного жителя, который пытался изменить целевое назначение ранее отведенного ему земельного участка. За указанную сумму чиновник обещал мужчине содействие в решении этого вопроса.

Правоохранители задержали фигуранта согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины вблизи рабочего места после передачи всей суммы взятки.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрание ему меры пресечения.

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взятка криминальное дело коррупция Тернополь
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