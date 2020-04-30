На взятке задержан чиновник Госгеокадастра в Тернопольской области
Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из отделов управления Госгеокадастра в Тернопольской области, причастного к получению неправомерной выгоды.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины в Тернопольской области в Facebook.
По предварительной версии следствия, чиновник требовал 500 долларов от местного жителя, который пытался изменить целевое назначение ранее отведенного ему земельного участка. За указанную сумму чиновник обещал мужчине содействие в решении этого вопроса.
Правоохранители задержали фигуранта согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины вблизи рабочего места после передачи всей суммы взятки.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрание ему меры пресечения.
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