На взятке задержан чиновник Госгеокадастра в Тернопольской области

За изменение целевого назначения земельного участка чиновник требовал 500 долларов

Фото: СБУ

За изменение целевого назначения земельного участка чиновник требовал 500 долларов

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из отделов управления Госгеокадастра в Тернопольской области, причастного к получению неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины в Тернопольской области в Facebook.

По предварительной версии следствия, чиновник требовал 500 долларов от местного жителя, который пытался изменить целевое назначение ранее отведенного ему земельного участка. За указанную сумму чиновник обещал мужчине содействие в решении этого вопроса.

Правоохранители задержали фигуранта согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины вблизи рабочего места после передачи всей суммы взятки.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрание ему меры пресечения.

Читайте также: Фонд госимущества пытается незаконно сменить руководство "Хмельницкоблэнерго". Во время режима карантина неустановление группа лиц, которая влияет на руководство ФГИУ или имеет общие интересы с ним, пытается незаконно и безосновательно сменить руководство структуры.