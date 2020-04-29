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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
29 квітня 2020, 12:19 6

Тернопільщина: ще одна жінка з Почаєва померла від коронавірусу

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29 квітня 2020, 12:19 6
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У Тернопільській лікарні швидкої допомоги померла жінка, хвора на COVID-19
Фото з відкритих джерел
У Тернопільській лікарні швидкої допомоги померла жінка, хвора на COVID-19

29 квітня вранці померла жителька Почаєва 60 років. Жінка поступила в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги 20 квітня у важкому стані. У пацієнтки діагностували коронавірус. Вона перебувала на ШВЛ-апараті.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Крім коронавірусу у жінки були важкі супутні захворювання.

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ПОМЕРЛА ЖІНКА, ХВОРА НА COVID-19 Померла жінка 60 років. Вона – жителька...

Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Середа, 29 квітня 2020 р.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 29 квітня на Тернопільщині 708 випадків COVID-19, 12 – летальних, 76 людей одужали.

  • 177– жителі Монастириського району.
  • 158– жителі Кременецького району.
  • 69 – жителі Шумського району.
  • 62 – жителі Бучацького району.
  • 53 – жителі міста Тернополя.
  • 47 – жителі Чортківського району.
  • 41 – жителі Заліщицького району.
  • 24 – жителі Козівського району.
  • 12– жителі Борщівського району.
  • 10 – жителі Теребовлянського району.
  • 10– жителі Збаразького району.
  • 9 – жителі Гусятинського району.
  • 7 – жителі Тернопільського району.
  • 5 – жителі Підгаєцького району.
  • 2 – жителі Бережанського району.
  • 2 – жителі Зборівського району.
  • 2 – жителі Підволочиського району.

В Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.

Почаївську Лавру закрили на карантин через коронавірус з 21 квітня, поліція обмежила рух транспорту та людей на її територію.

20 квітня у Тернопільській області від COVID-19 померла 43-річна жителька Почаєва.

У Почаївській лаврі грубо порушили карантин. У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавіруса.


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