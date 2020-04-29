Тернопільщина: ще одна жінка з Почаєва померла від коронавірусу
29 квітня вранці померла жителька Почаєва 60 років. Жінка поступила в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги 20 квітня у важкому стані. У пацієнтки діагностували коронавірус. Вона перебувала на ШВЛ-апараті.
Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Крім коронавірусу у жінки були важкі супутні захворювання.
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ПОМЕРЛА ЖІНКА, ХВОРА НА COVID-19 Померла жінка 60 років. Вона – жителька...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Середа, 29 квітня 2020 р.
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 29 квітня на Тернопільщині 708 випадків COVID-19, 12 – летальних, 76 людей одужали.
- 177– жителі Монастириського району.
- 158– жителі Кременецького району.
- 69 – жителі Шумського району.
- 62 – жителі Бучацького району.
- 53 – жителі міста Тернополя.
- 47 – жителі Чортківського району.
- 41 – жителі Заліщицького району.
- 24 – жителі Козівського району.
- 12– жителі Борщівського району.
- 10 – жителі Теребовлянського району.
- 10– жителі Збаразького району.
- 9 – жителі Гусятинського району.
- 7 – жителі Тернопільського району.
- 5 – жителі Підгаєцького району.
- 2 – жителі Бережанського району.
- 2 – жителі Зборівського району.
- 2 – жителі Підволочиського району.
В Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.
Почаївську Лавру закрили на карантин через коронавірус з 21 квітня, поліція обмежила рух транспорту та людей на її територію.
20 квітня у Тернопільській області від COVID-19 померла 43-річна жителька Почаєва.
У Почаївській лаврі грубо порушили карантин. У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавіруса.
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