У Тернополі з людьми в обсервації працюватимуть психотерапевти
Відтепер із людьми, які перебувають на обсервації в Тернопільській лікарні №3 працюватимуть психотерапевти.
Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.
ІЗ ЛЮДЬМИ НА ОБСЕРВАЦІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ №3 ПРАЦЮВАТИМУТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИ Відтепер із людьми, які перебувають...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 27 квітня 2020 р.
Сьогодні стало відомо, що одна людина самовільно залишила обсервацію у міській лікарні №3, недобувши 1 день. Медики повідомили про це в поліцію.
Напередодні в цьому медзакладі тернополянин, який повернувся з Польщі, покінчив життя самогубством. Під час спілкування з представниками мобільної групи він погодився з проходженням обов’язкової обсервації. Симптомів коронавірусу у чоловіка не було.
Чоловіку 39 років, одружений, виховував 4 дітей. Увечері, 24 квітня, він зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством.
Обставини та причини смерті чоловіка встановлюють правоохоронці. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "самогубство".
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