Чернігівщина: за добу зафіксовано дві смерті від COVID-19
За останню добу через інфікування коронавірусом в області померли двоє людей, інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.
Це жінка із Журавки Варвинського району, родичка раніше померлої хворої.
Учора від ускладнень помер житель Варви. У нього підтверджено коронавірус, була двостороння пневмонія, дихальна недостатність і супутні важкі захворювання.
На жаль, за останню добу через інфікування коронавірусом в області померли двоє людей Це – жінка із Журавки...Опубліковано Андрієм Прокопенком Понеділок, 27 квітня 2020 р.
На півдні області три населених пункти – Прилуки, Журавка та Варва – визнані осередками спалаху інфекційної хвороби.
У Варвинському районі вже 11 підтверджених хворих на коронавірус, з них троє з Варви, восьмеро - із села Журавка.
Визначені 139 контактних осіб, 47 вже провели ПЛР-тестування. Діють три контрольно-пропускні пункти на в’їздах- виїздах із Журавки.
"Вирішили вжити додаткових заходів: збільшити кількість КПП та розташувати їх таким чином, щоб максимально охопити автошляхи в районі", - повідомляє голова.
Провели дві координаційні наради в Варві та Прилуках, щодо недопущення розповсюдження коронавірусу На півдні області...Опубліковано Андрієм Прокопенком Неділя, 26 квітня 2020 р.
У Прилуках 4 випадки інфікування коронавірусом, троє з них це медичні працівники. Тут запроваджено додаткові заходи: обмеження доступу до лікувального закладу, контроль за кількістю перебування людей у супермаркетах з обов’язковою дезінфекцією, встановлення КПП для контролю руху транспорту зі сторони Варвинського району.
Нагадаємо, 24 квітня у Чернігівській області зафіксували другу смерть від COVID-19. Чотири населені пункти області визнали осередками спалаху інфекційної хвороби.
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