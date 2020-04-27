Чернігівщина: за добу зафіксовано дві смерті від COVID-19

В області виявлено 4 летальні випадки, у 36 осіб підтверджено коронавірус

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В області виявлено 4 летальні випадки, у 36 осіб підтверджено коронавірус

За останню добу через інфікування коронавірусом в області померли двоє людей, інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Це жінка із Журавки Варвинського району, родичка раніше померлої хворої.

Учора від ускладнень помер житель Варви. У нього підтверджено коронавірус, була двостороння пневмонія, дихальна недостатність і супутні важкі захворювання.

На жаль, за останню добу через інфікування коронавірусом в області померли двоє людей Це – жінка із Журавки... Опубліковано Андрієм Прокопенком Понеділок, 27 квітня 2020 р.

На півдні області три населених пункти – Прилуки, Журавка та Варва – визнані осередками спалаху інфекційної хвороби.

У Варвинському районі вже 11 підтверджених хворих на коронавірус, з них троє з Варви, восьмеро - із села Журавка.

Визначені 139 контактних осіб, 47 вже провели ПЛР-тестування. Діють три контрольно-пропускні пункти на в’їздах- виїздах із Журавки.

"Вирішили вжити додаткових заходів: збільшити кількість КПП та розташувати їх таким чином, щоб максимально охопити автошляхи в районі", - повідомляє голова.

Провели дві координаційні наради в Варві та Прилуках, щодо недопущення розповсюдження коронавірусу На півдні області... Опубліковано Андрієм Прокопенком Неділя, 26 квітня 2020 р.

У Прилуках 4 випадки інфікування коронавірусом, троє з них це медичні працівники. Тут запроваджено додаткові заходи: обмеження доступу до лікувального закладу, контроль за кількістю перебування людей у супермаркетах з обов’язковою дезінфекцією, встановлення КПП для контролю руху транспорту зі сторони Варвинського району.

Нагадаємо, 24 квітня у Чернігівській області зафіксували другу смерть від COVID-19. Чотири населені пункти області визнали осередками спалаху інфекційної хвороби.